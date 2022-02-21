Aziz Sancar’dan aşı karşıtlarına net cevap: Genimizi etkiler sözleri safsata

Adının verildiği Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılış törenine katılmak için Ankara'ya giden Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar aşı karşıtlarının evden çıkmaması gerektiğini söyledi. Sancar sosyal medyadan kendisine yönelik yazılan 'Aziz Sancar moleküler biyoloji öğrensin' sözüne de karşılık verdi: "Onu yazan adam doğmadan önce ben mRNA üzerine çalışıyordum. 'Genimizi etkiler' sözleri safsata." Sancar, aşı karşıtlığı ile ilgili, "Bütün aşıların Covid'i önleme bakımından etkisi var. Bunu kabul eden eder, etmeyen etmez. Hiç kimsenin başkasının hayatını tehlikeye atmaya hakkı yok. Aşı karşıtı olabilirsin, evine kapan ve aşı olma; ama dışarı çıkarsan millete bulaştırırsan bu hakkın yok" diye konuştu.

3. DOZDA TURCOVAC

Aziz Sancar, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın kullanıma girmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bana sorarsanız 3'üncü doz aşı olarak isteyen Turkovac'ı kullansın. Aşıların DNA üzerinde etki sağlayacağı görüşü mantıksız. Bana sosyal medyadan, 'Aziz Sancar moleküler biyoloji öğrensin' diye yazmışlardı. Onu yazan kişi doğmadan önce ben mRNA üzerine çalışıyordum. 'Genimizi etkiler' sözleri safsata" dedi.