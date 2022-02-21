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Haberler Yaşam Mavi Miras’ta yeni kesif ‘Rodos batıgı’

Mavi Miras’ta yeni kesif ‘Rodos batıgı’

21.2.2022

Mavi Miras’ta yeni kesif ‘Rodos batıgı’

Türk bilim insanları, Antik Karya ve Likya'nın kesişim noktasında yer alan Fethiye Körfezi'nin derinliklerinde milattan sonra 3. yüzyıla ait Rodos gemisi batığı keşfetti. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdür Vekili Doç. Dr. Harun Özdaş, "Türkiye kıyılarında bu döneme tarihlenen tek batık örneği, dolayısıyla Roma Dönemi'ne ait en geç tarihli Rodos batığına ulaştığımızı söyleyebiliriz" dedi. Özdaş, Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras kapsamında Türkiye denizlerinde su altı kültür mirasını haritalandırdıklarını söyledi.