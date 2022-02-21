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Tam bir C vitamini deposu! İşte soğan ve sarımsağın bağışıklığa katkısı

Meyve ve sebzeler düzenli tüketildiği takdirde tam bir vitamin deposu. Özellikle pandemi sonrası bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler tam bir C vitamini deposu olan soğan ve sarımsağa yöneldi. Uzman isimler de hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için soğan ve sarımsağın tüketilmesini tavsiye ediyor. İşte bağışıklık güçlendirmede soğan ve sarımsağın etkisi...