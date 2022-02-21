Yağışlı hava geri dönüyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri haftaya yağmurla başlıyor. Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da çığ, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don tehlikesine dikkat çekiyor.

SALI GÜNÜ DAHA ETKİLİ

Yağışlar tüm yurtta salı gününden itibaren etkisini artıracak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da 2-6 derece düşecek. Yetkililer Güney Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde su baskınlarına karşı uyarıda bulunurken, yağışlar diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.