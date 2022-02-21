Yanan feribottan kur tulan Türkler yurda döndü

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottan kurtarılan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi. Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarından pasaportu kayıp olanlara Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından geçici pasaport düzenlendi. Feribotta bulunan 23 Türk vatandaşı Korfu Adası'ndan İstanbul'a doğru otobüsle yola çıktı. Adadan Yanya'ya geçen Türk vatandaşlarını taşıyan otobüs Selanik - Dedeağaç hattı üzerinden Kipi Sınır Kapısı'nı geçerek İpsala Sınır Kapısı'na geldi. Mehmet Çakır isimli Türk yolcu ise yangının başladığını günden bu yana kayıp listesinde yer alıyor.

'DEVLETİMİZ YANIMIZDAYDI'

'Yurda gelen Türk vatandaşlarından Fahri Özgen, gemi faciasından son anda kurtulduklarını ve yaşadıklarını anlattı. Kendileriyle ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu'ya, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'na ayrı ayrı teşekkür eden Özgen, "Bizleri orada yalnız bırakmadılar. İlk saatlerde biraz zorluk çektik ama sonrasında bizlerle çok ilgilendiler" diye konuştu. Uğur Rüşvenli de, kendilerine sahip çıkan Türk makamlarına teşekkür etti. Hakan Ulusoy ise kısa süre sonra ailelerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Her şeyimiz araçlarımız, paralarımız yandı" dedi. Hayrullah Çetin de Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti. Çetin, şöyle konuştu: "Olayın başından sonuna kadar devletimiz hep yanımızdaydı. Türkiye her bir vatandaşını takip etti orada. Devletimize, Atina, Gümülcine başkonsoloslarımıza çok teşekkür ederiz. Çok duygulandık. Bir arkadaşın orada çorabı yoktu ayağında başkonsolosumuz çantasından çorabını verdi. O kadar bizimle ilgilendiler."



1 YOLCU 54 SAAT SONRA KURTARILDI

EUROFERRY Olympia'dan umut dolu bir haber geldi. Sabah 08.50'de açıklama yapan yetkililer, kayıp 12 kişiden biri olan 21 yaşındaki Belarus vatandaşının, feribotun kıç kısmına yakın bir yerde sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. Genç yolcunun ilk olarak "Yaşıyor muyum" dediği öğrenildi.