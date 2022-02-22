Eş katili önce itiraf sonra intihar etti

Eskişehir'de 2 çocuk annesi Beyhan Biçer (41), 2020 yılında evinin altındaki bodrum katında asılı vaziyette ölü bulundu. Beyhan Biçer'in bıraktığı intihar notunda parmak izine rastlanılması üzerine tutuklanan eşi Ercan Biçer (47) cezaevindeyken avukatına cinayeti itiraf ederek yaşamına son verdi. Biçer'in avukatı M.N.E, "Ercan Biçer benim dava dolayısıyla müvekkilimdi. İntihar etmeden önce kendisiyle yaptığım görüşmede Beyhan Biçer'i kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü ve oğlu Caner Biçer'in bu olaya dahil olmadığını söyledi" diye konuştu.