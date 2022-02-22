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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Şubat Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

22.02.2022, 09:31 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022, 09:32

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

KOÇ: Yardımlaşma duygularınız çok yoğun bir şekilde seyrediyor. Yaratıcılığınız konusunda kendinize güveniyorsunuz. Çevrenize karşı temkinli davranma konusunda haklı nedenleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

BOĞA: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal konularda ısrarcı bir tutum içindesiniz. Partnerinizle aranızda derin bir tutku oluşabilir. Bugün, her şey sizin tarzınıza uygun bir şekilde gelişiyor.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

İKİZLER: Bugün, duygularınızla belli bir mantık gözleniyor. Yaşam kalitenizin sınırlarını yüksek tutmak isteyebilirsiniz. Olaylara maddesel bakıyorsunuz. Kazançlarınızı güven altında tutmak isteyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

YENGEÇ: Bugün, çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

ASLAN: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, kişisel özgürlüğünüz konusunda bazı kısıtlamalar getirebilir. Çalışma yaşantınızda sizin istekleriniz dışında gelişen olağanüstü durumlar söz konusu.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

BAŞAK: Bugün, her olayı pratik bir şekilde çözümleyeceğinizin farkındasınız. Düşüncelerinizde belli bir hız var ve yoğun duygular içindesiniz. Yüksek standartları olan bir kaliteye sahipsiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

TERAZİ: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızla karşınızdaki kişiyi üzebilir duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

AKREP: Bugün Ay, kişiliğinizi olumlu bir şekilde etkiliyor ve kendinizi doğru bir şekilde savunuyorsunuz. Maddesel sorunlarınızla ilgili araştırmalar içindesiniz. Yeni şartlarınızı yeniden belirleyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

YAY: İdeallerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Bugün sabırlı ve kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

OĞLAK: Yaşamınızla ilgili tutkulu davranışlar sergileyeceksiniz. Partnerinizle birlikte mantıklı davranışlar içinde olacaksınız. Bazı planlarınızı uygulama içindesiniz. Bir çok aktivitelere katılacaksınız.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

KOVA: Bulunduğunuz mekanda huzur verici bir konum arıyorsunuz. Sabit düşünceler içindesiniz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu. Ailenizle ilgili fikirlerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

BALIK: Duygularınızı belli ölçülerde yaşamaktan yanasınız. Bugün, özel iletişim konularında istediğiniz her türlü başarıya yakalamak istiyor ve gerekli şartları ve zemini uygulamaktan çekinmiyorsunuz.