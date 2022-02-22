Günlük burç yorumları - 22 Şubat Salı

KOÇ: Yardımlaşma duygularınız çok yoğun bir şekilde seyrediyor. Yaratıcılığınız konusunda kendinize güveniyorsunuz. Çevrenize karşı temkinli davranma konusunda haklı nedenleriniz olabilir.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Şubat Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: Yardımlaşma duygularınız çok yoğun bir şekilde seyrediyor. Yaratıcılığınız konusunda kendinize güveniyorsunuz. Çevrenize karşı temkinli davranma konusunda haklı nedenleriniz olabilir.
BOĞA: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal konularda ısrarcı bir tutum içindesiniz. Partnerinizle aranızda derin bir tutku oluşabilir. Bugün, her şey sizin tarzınıza uygun bir şekilde gelişiyor.
İKİZLER: Bugün, duygularınızla belli bir mantık gözleniyor. Yaşam kalitenizin sınırlarını yüksek tutmak isteyebilirsiniz. Olaylara maddesel bakıyorsunuz. Kazançlarınızı güven altında tutmak isteyeceksiniz.
YENGEÇ: Bugün, çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.
ASLAN: Bugün Ay'ın bulunduğu konum, kişisel özgürlüğünüz konusunda bazı kısıtlamalar getirebilir. Çalışma yaşantınızda sizin istekleriniz dışında gelişen olağanüstü durumlar söz konusu.
BAŞAK: Bugün, her olayı pratik bir şekilde çözümleyeceğinizin farkındasınız. Düşüncelerinizde belli bir hız var ve yoğun duygular içindesiniz. Yüksek standartları olan bir kaliteye sahipsiniz.
TERAZİ: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızla karşınızdaki kişiyi üzebilir duygusal saplantılarınızda ileriye gidebilirsiniz.
AKREP: Bugün Ay, kişiliğinizi olumlu bir şekilde etkiliyor ve kendinizi doğru bir şekilde savunuyorsunuz. Maddesel sorunlarınızla ilgili araştırmalar içindesiniz. Yeni şartlarınızı yeniden belirleyeceksiniz.
YAY: İdeallerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Bugün sabırlı ve kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.
OĞLAK: Yaşamınızla ilgili tutkulu davranışlar sergileyeceksiniz. Partnerinizle birlikte mantıklı davranışlar içinde olacaksınız. Bazı planlarınızı uygulama içindesiniz. Bir çok aktivitelere katılacaksınız.
KOVA: Bulunduğunuz mekanda huzur verici bir konum arıyorsunuz. Sabit düşünceler içindesiniz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu. Ailenizle ilgili fikirlerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.
BALIK: Duygularınızı belli ölçülerde yaşamaktan yanasınız. Bugün, özel iletişim konularında istediğiniz her türlü başarıya yakalamak istiyor ve gerekli şartları ve zemini uygulamaktan çekinmiyorsunuz.