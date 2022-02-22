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Haberler Yaşam İzmir ve İstanbul’da vakalar azaldı

İzmir ve İstanbul’da vakalar azaldı

22.2.2022

İzmir ve İstanbul’da vakalar azaldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı. Sağlık Bakanı Koca, Covid-19'da 5-11 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 894,82'den 717,58'e, İzmir'de ise 1229,37'den 1017,38'e düştü; Ankara'da da 1279,73'ten 1323,97'ye yükseldi. Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 108,94 ile Van, 143,25 ile Şırnak ve 145,09 ile Antalya oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre; en çok artan 10 ilin Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun olduğunu açıkladı. Öte yandan Samsun 1530,91 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.