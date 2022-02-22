Müjdeli haber bekliyorlar

Geçtiğimiz Cuma günü Yunanistan açıklarında seyir halindeyken yanan 'Euroferry Olympia' isimli gemide kayıp 11 kişiden biri olan 42 yaşındaki Aydınlı Mehmet Çakır'dan 55 saattir haber alınamıyor. TIR şoförü Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan ailesinin endişeli bekleyişi sürerken Yeni Asır'a konuşan Mehmet Çakır'ın eniştesi Davut Gür, "Mehmet'ten müjdeli bir haber gelmesini bekliyoruz. Türk yetkililer, her konuda bize destek oluyor" diye konuştu. Geçtiğimiz Çarşamba günü ailesiyle birlikte yaşadığı Aydın'ın Çiftlik mahallesinden yola çıkan Çakır'ın İzmir Urla'dan taze balık dolu TIR'ı İtalya'ya götürmek için gemiye bindiği belirtildi.

"SESLERİ DUYMUŞLAR"

Oğullarıyla en son, kaybolmadan önceki akşam telefonla görüşen Hülya ve Sedat Çakır çiftinin endişeli bekleyişi sürüyor. Oğullarına sağ salim kavuşmak istediklerini belirten Çakır çifti, Türk yetkililerin kendilerini sürekli bilgilendirdiklerini ve Türk devletinin yanlarında olduğunu ifade ederek Dış İşleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Yeni Asır'a konuşan Mehmet Çakır'ın eniştesi Davut Gür, "Yetkililerden aldığımız bilgiye göre, kurtarılan kişi geminin alt kısmından insan sesleri duyduğunu söylemiş. Soğutma çalışması sonrasında oraya girilecekmiş. Herkesin dualarını bekliyoruz" dedi.

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