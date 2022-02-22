“Soluğumuz kesilmesin”

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), KOAH Hastaları Derneği gibi dernekler, kronik solunum yetmezliği olan binlerce KOAH, kalp yetmezliği, astım, bronşektazi ve akciğer kanseri hastalarının oksijen tedavisi için elektrikle çalışan konsantratör adı verilen cihazlar kullandığına dikkat çekti. Derneklerin yetkilileri, solunum yetmezliği olan ve evinde konsantratör cihazlarını kullananlar için elektrik faturalarında yapılandırma talep etti. Prof. Dr. Mecit Süerdem "Bazı hastalar 2 cihaz birden kullanıyor. Bu cihazları kullanmayı azaltırlarsa çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.