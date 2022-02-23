Fazla vitamin tüketenler dikkat! O hastalıklara yol açıyor

Dengeli ve yeterli bir beslenme programı ve besin çeşitliliği ile vücudun günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanabileceğine dikkat çeken Balcı, "Vitamin ve minerallerin çoğu bitkisel ve hayvansal besinlerde zaten bulunmaktadır. Mevsiminde, uygun miktarlarda tüketilen taze sebze ve meyveler en zengin vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Eğer kişide vitamin ya da mineral eksikliği varsa bu eksiklik muhakkak hekim kontrolünde ek besin desteği alınması ile olmalıdır. Çünkü her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi vitamin ve minerallerin de fazlası zararlıdır. Unutulmamalıdır ki her ilaç bir kimyasal maddedir ve tedavi dozları aşıldığında zehir etkisi yapabilir. Özellikle herhangi bir hastalığı olanlar hekim tarafından önerilmedikçe asla bu takviyeleri kullanmamalıdır" ifadelerini kullandı.