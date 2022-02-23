Günlük burç yorumları - 23 Şubat Çarşamba

KOÇ: ENERJİNİZİN gücünü fark ediyor ve isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve arkadaşlarınızın isteklerine cevap vereceksiniz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Şubat Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: ENERJİNİZİN gücünü fark ediyor ve isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve arkadaşlarınızın isteklerine cevap vereceksiniz.
BOĞA: ÖZEL konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasında sadece kendinize güvenmek istiyorsunuz. Duygularınızı kolay ifade edemeyeceğiniz bir gün içindesiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCE yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konularda uzaklaşmayı denemelisiniz.
YENGEÇ: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde; her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.
ASLAN: SEZGİLERİNİZİ derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için, bazıları hakkınızda karar verirken sizi oldukça şaşırtacaklardır.
BAŞAK: MERKÜR'ÜN geri hareketi sayesinde bir süredir problem yaratan işlerinizi gözden geçirme imkanı bulacaksınız.
Bugün, iletişim konusunda istediğiniz performansı yakalamanız mümkün değil.
TERAZİ: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.
AKREP: YÖNETİCİLİK konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Güven duygusuna herkesten çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.
YAY: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli.
OĞLAK: ÇEVRENİZİN etkisi altında kaldığınız için, yanılmalar her zaman mümkün. İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.
KOVA: SOSYAL ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza önem vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.
BALIK: İÇTENLİĞİNİZİN size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Maddi olayları düşünmek zorunda kalacaksınız.