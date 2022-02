Reflü şikayeti yaşayanlar dikkat! Uzmanından kanser uyarısı

'YAŞAM ŞEKLİ DEĞİŞTİRİLMELİ'

Reflü rahatsızlığının tedavisinde, diyet ve yaşam şeklinin değiştirilmesini gerektiğini ifade eden Dr. Küçükbaş, şunları kaydetti:

"Mide içerisinde sindirim faaliyetleri için normal miktarda asit (HCL) bulunmalıdır. Midede aside karşı koruyucu bariyer bulunduğu için bu asit, mideye zarar vermez. Yediğimiz yiyecekler midede asit ile karıştırılır ve kısmen parçalanarak emilmek üzere ince bağırsağa gönderilir. Sindirim sisteminde her hareket aşağıya doğru yani çıkışa doğrudur. Bu hareket yukarıya dönmez. Reflü hastalığında ise mide içeriği yemek borusuna kaçar. Yemek borusunun örtüsü çok naif, hassas olup, aside karşı dirençli değildir. Bu sebeple önce yangı başlar sonra ülserler oluşur. Yemek borusunun örtüsü uzun süre aside maruz bırakılırsa yani reflü tedavi edilmezse dokuda dönüşü olmayan değişiklikler meydana gelir. Doku kendi özelliklerini yitirir ve başka bir dokuya dönüşür. Buraya bağırsak epiteli yerleşebilir. Buna Barett özofagusu adı verilir. Sıkı takip edilmezse yemek borusu kanserine dönebilir.