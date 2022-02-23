Reflü şikayeti yaşayanlar dikkat! Uzmanından kanser uyarısı

Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Dr. Senem Küçükbaş, halk arasında reflü olarak bilinen gastroözofageal reflü hastalığının, çok sık rastlanan ve hayat kalitesini oldukça etkileyen bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Mide içeriğinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanan reflünün, uzun süre tedavi gerektirdiğini belirten Küçükbaş, "Gastroözofageal reflü, çoğunlukla asit, safra, yiyecek gibi mide içeriğinin geriye yani yemek borusuna kaçmasıdır. Gastroözofageal reflü hastalığı, yemek borusu örtüsünün son derece hassas olması nedeniyle mide sıvılarıyla uzun süre temas etmesi sonucunda yemek borusunda zedelenme meydana gelmesidir.