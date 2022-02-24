Baharın gizli tehlikesi

AKUT romatizmal ateşin bir enfeksiyon olmadığını belirten Prof. Dr. Nazmi Narin, "Faranjit gibi boğazda yerleşen bir bakterinin oluşturduğu proteinlere benzer proteinler vücutta bulunur. Vücudun bağışıklık sistemi ise bunu yabancı kabul etmesiyle ürettiği antikorların, bazı organlara yerleşmesiyle oluşan bir hastalıktır. Bu organlar kalp, beyin eklem gibi yerler olabiliyor. Yoğunlukla 9-12 yaş arası görülebiliyor. Ancak daha çok okul, kreş gibi kalabalık ortamlara girilmeye başlanmasıyla ortalama 3 yaşından sonra başlayıp ömür boyu devam edebilir" dedi.

KREŞ VE OKULDAN

PROF. Dr. Nazmi Narin " Daha çok bu yoğun olduğu zamanlar mevsim şartlarıyla beraber vücut direncinin bozulmaya başladığı ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Çocuk, kreşe, okula gidince arkadaşlarından bu bakteriyi solunum yolu ile alır. Beta bakterisi boğaza yerleşince ateşli boğaz enfeksiyonu yapar. Okul çağında ateşli boğaz enfeksiyonu geçiren çocukların yaklaşık olarak yarısına yakınında etken, beta bakterisidir" dedi.

KALP TUTULUMU

HASTALIĞIN kalbe tutulumuyla sık karşılaşıldığını belirten Prof. Dr. Nazmi Narin, "Hastalar genelde bize kalbinde üfürüm bulgusuyla gelirler. Kalp kapaklarının, kalp kasının, kalp dış zarının tutulması oluşabilir. En çok da kalp kapak tutulumuyla karşılaşılır. Bu anlamda tanı koymak için çocuğun geçirdiği enfeksiyondan 14-21 gün sonra eklemlerinde ağrı oluşabilir. Birisi iyileşirken diğeri başlar. Bu eklemlere tutunduğunu gösterir. Diğer yandan beyin tutulumlarında ince motor hareketlerini yapmakta zorlanmalar görülür. Bunu da daha çok anne ve öğretmenler fark eder. Çocuğun yazısı bozulur. Bardağı tutarken elinden düşürür. Kalp tutulumu ise bir hekim tarafından fark edilir ve üfürüm duydum. Bir çocuk kardiyolojisi uzmanına götürün diye aileyi bize yönlendirir" dedi.

DETAYLI MUAYENE

BU şikayetlerle gelen çocukların detaylı bir muayenesi yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Nazmi Narin, "Eko kardiyografik değerlendirme ile kalp tutulumu ya da diğer bulgular var mı kontrol edilir. Yine tıbbi bir takım kriterlere göre inceleme yapılır ve tanı konur. Tedaviye başlanır. Medikal tedaviden hastanın durumuna göre kalp kapak değişimlerine kadar giden tedavi süreci bulunmaktadır. Ne kadar erken tanı konursa medikal tedavi ile başarı şansı artar" dedi.