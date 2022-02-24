Günlük burç yorumları - 24 Şubat Perşembe

KOÇ: AKTİF ve hızlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde çok fazla duruyorsunuz.
Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Şubat Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: AKTİF ve hızlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde çok fazla duruyorsunuz.
Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.
BOĞA: AİLENİZİN rahatlığı için yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sevdikleriniz söz konusu olduğunda, tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz. Bugün evinizle ilgili birçok değişimler söz konusu olacak.
İKİZLER: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Özdeğeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönünüzü ortaya koymayı arzuluyorsunuz.
YENGEÇ: GÜÇLÜ mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmeler oluyor. Yeni şartlar lehinize gelişmesi, sizi bir çok konuda şaşırtacak.
ASLAN: KARIŞIK düşünceler içindesiniz ve kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, iddialar konusunda denetimli gitmelisiniz.
BAŞAK: ESPRİLİ zekanızı ve yeteneklerinizle birleştirerek, etkileyemeyeceğiniz kişi yok. Girişimci yapınızla dikkat çekecek ve yoğun bir göreceksiniz. Entelektüel konularda yeni açılımlar söz konusu olacak.
TERAZİ: SOSYAL yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için güzel fırsatlar var. Çevresel ilişkilerinizde geleneksel olayların karşınıza çıkmasıyla bir çok konunun gelişmesini önleyebilirsiniz.
AKREP: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle önemli kararlar alabilirsiniz. Yeteneklerinizin ortaya çıkması için gösterdiğiniz çaba, her zaman olumlu olmayabilir. Zorlandığınızı hissedeceksiniz.
YAY: MESLEKİ konuların ön sıralarda yer almasıyla başka işleriniz birikiyor. Maddi konulara yaklaşım tarzınız son derece dürüstçe. Çözümlenmesi zor olayları sonuçlandırabilirsiniz.
OĞLAK: ENERJİNİZİ kullanmadığınız zaman motivasyonunuz bozulabiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Yapacağınız organizasyonlarda kendinizi ortaya koyuyorsunuz.
KOVA: BUGÜN, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.
BALIK: PARTNERİNİZLE karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Bugün yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.