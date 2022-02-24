Özel harekat müdürüne veda

BAŞKAN Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde kalp krizi geçirerek şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Eren için ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapılacak cenaze törenine geçildi. Törene Başkan Erdoğan ile yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, "Bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Biz kendisini iyi tanıdık" dedi.