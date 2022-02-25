Günlük burç yorumları - 25 Şubat Cuma

KOÇ: ÇEVRENİZİN sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli.
Fakat kendinizi çok yıpratıyor ve disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Şubat Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: ÇEVRENİZİN sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli.
Fakat kendinizi çok yıpratıyor ve disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.
BOĞA: AŞK yaşantınızda birçok alternatif var. Çok amaçlı bir yaşam tarzınız olduğu için çevrenize farklı gelebilirsiniz. Kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.
İKİZLER: CESUR ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Güneş ve Neptün Balık burcunda ilerlerken, sağlam dostlukların etkisiyle daha mutlu olacaksınız. Pürüzlerden kurtulun.
YENGEÇ: Bugün arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.
ASLAN: ÖNEMLİ anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen kuruntularınız yüzünden problemleri abartıyorsunuz.
Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak ve onlarla olmak isteyeceksiniz.
BAŞAK: KARŞIT düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olaylar sizin için önemli. Kendinizi yönlendirme konusunda başarılısınız.
TERAZİ: KİŞİSEL olayları ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için önemli. Jüpiter geri gitmesine rağmen olumlu enerjisini size aktarmak için sanki söz vermiş gibi.
AKREP: RİSKLERE karşı dayanılmaz bir arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde ani gelişen kıskançlıklar zor anlar yaşatacak. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu aralar eğlenceyle aranız iyi.
YAY: ORGANİZASYON yeteneğinizin belirgin olduğunu çevrenize ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecektir. İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar ama aldırmıyorsunuz.
OĞLAK: DÜŞÜNMEDEN ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmalısınız. Yaşam enerjinizin güçlü olması, hata getiriyor.
KOVA: KARŞI tarafın denge konusunda yapacağı hataları kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. İhtimallerden yola çıkarak sonuca hızlı gideceksiniz. Ortaklıklar konusunda zorlanmanız işe yarayacak.
BALIK: ORTAKLIKLAR ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, sizi tatmin edebilir. Bazı düşüncelerinizi kimseyle paylaşmıyorsunuz.