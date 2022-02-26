Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

KOÇ: Bir ilişkiniz varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çevrenizi testten geçirirken bazılarında gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Şubat Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: Bir ilişkiniz varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çevrenizi testten geçirirken bazılarında gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.
BOĞA: Sizi istediğiniz yönde destekleyenlerle birlikte olmayı seviyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinlisiniz. Takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
İKİZLER: Çevrenizle ilişkileri gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle birlikte gidebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.
YENGEÇ: Güven verici çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars karşıt burcunuzda ilerliyor, duygularınız canlanabilir. İfade zorluğu yaşayabilirsiniz.
ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları gündeme getirebilir. Dostluklar pekişiyor.
BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizemlilik içindesiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi olumsuz endişelendirebilir.
TERAZİ: Bu dönem yaşadığınız bir ilişki varsa, evlilik kararı almamaya dikkat edin. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.
AKREP: Tavırlarınızda inatçılık var. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçsel davranışlarınız yüzünden yalnızlığı isteyebilirsiniz.
YAY: Enerjiniz çok güçlü. Orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor, derin düşünceler içindesiniz.
OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler var. Kafanızda bazı düşüncelere zemin hazırlarken, ilişkide zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık verip bazı şeyleri zamana bırakın.
KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.
BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Ancak duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişimlere karşı huzursuzluk duymamalısınız.