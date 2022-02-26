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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Şubat Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

26.02.2022, 08:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022, 08:32

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

KOÇ: Bir ilişkiniz varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çevrenizi testten geçirirken bazılarında gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

BOĞA: Sizi istediğiniz yönde destekleyenlerle birlikte olmayı seviyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinlisiniz. Takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

İKİZLER: Çevrenizle ilişkileri gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle birlikte gidebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

YENGEÇ: Güven verici çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars karşıt burcunuzda ilerliyor, duygularınız canlanabilir. İfade zorluğu yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları gündeme getirebilir. Dostluklar pekişiyor.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizemlilik içindesiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi olumsuz endişelendirebilir.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

TERAZİ: Bu dönem yaşadığınız bir ilişki varsa, evlilik kararı almamaya dikkat edin. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

AKREP: Tavırlarınızda inatçılık var. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçsel davranışlarınız yüzünden yalnızlığı isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

YAY: Enerjiniz çok güçlü. Orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor, derin düşünceler içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler var. Kafanızda bazı düşüncelere zemin hazırlarken, ilişkide zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık verip bazı şeyleri zamana bırakın.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Şubat Cumartesi

BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Ancak duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişimlere karşı huzursuzluk duymamalısınız.