İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 26 Şubat Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Sivas, Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu