İzmir’de bugün hava nasıl olacak? 26 Şubat Cumartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 26 Şubat Cumartesi hava durumu....
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Adıyaman dışında), Hatay, Çankırı, Sivas, Yozgat, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 26 Şubat Cumartesi hava durumu....
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Sivas, Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah sattlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı
HAKKARİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Adıyaman dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı