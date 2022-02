Et tüketiminin kanser ile ilişkisine yönelik Oxford Üniversitesinden Cody Watling ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada 40 ile 70 yaş arasındaki 472 bin kişinin incelendiğini ve çalışmanın 24 Şubat 2022 tarihinde BMC Medicine dergisinde yayınlandığını ifade eden Coşkun, "Çalışmanın sonucunda haftada 5 defadan fazla et tüketenlere kıyasla kanser riski vejetaryen ve veganlarda yüzde 14, et olarak sadece balık tüketenlerde yüzde 10 ve haftada 5 veya daha az et tüketenlerde ise yüzde 2 daha az olarak bulunmuş. Haftada 5 ya da daha az et tüketenlerde, haftada 5 defanın üzerinde et tüketenlere göre bağırsak kanseri riski yüzde 9 daha az olarak bulunmuş. Yine haftada 5 üzeri et tüketen erkeklere kıyasla prostat kanseri riski vejetaryenlerde yüzde 31, et olarak sadece balık tüketenlerde yüzde 20 oranında daha az. Meme kanseri riski de vejetaryen kadınlarda haftada 5 üzeri et tüketenlere göre yüzde 18 daha az bulunmuş" açıklamasında bulundu.