Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

KOÇ: YENİ tanışacağınız kişilerle maddi yapılanmaya girebilir ve ortak kazançlar tablosu altında bir takım çalışmalara yönelebilirsiniz. Bugün, her konuda çeşitli ve farklı olaylar ortaya çıkacak.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 27 Şubat Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: YENİ tanışacağınız kişilerle maddi yapılanmaya girebilir ve ortak kazançlar tablosu altında bir takım çalışmalara yönelebilirsiniz. Bugün, her konuda çeşitli ve farklı olaylar ortaya çıkacak.
BOĞA: MADDİ konularla ilgili planladığınız konuların gündeme gelmesi, sizi rahatlatacaktır. Sınırlarınızın genişlemesini istiyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınız kendinize özgün olmalı.
İKİZLER: YAKIN geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.
YENGEÇ: GÜÇLÜ sezgileriniz size her konuda destekliyor. Bugün, partnerinizi kıskandıracak hareketlerden vazgeçmelisiniz.
Onun algılama tarzı sizden çok farklı ve olayları abartmanıza bir anlam veremiyor.
ASLAN: EGONUZU tatmin edecek bazı olayların gündeme gelmesiyle kendinizi aktif hissedeceksiniz. Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Çevrenizin desteğini hissettiğinizde mutlu oluyorsunuz.
BAŞAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizde size hayran olan kişilerin varlığı sizi mutlu ediyor. İletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Kendinize güvenmelisiniz.
TERAZİ: KAZANÇLARINIZ konusunda oldukça ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz.
AKREP: SİZİN derin duygularınızı karşı tarafa anlatmanız zaman alabilir. Bugün, olaylara değişik tepkiler göstereceksiniz.
Ayağınıza gelecek fırsatlar konusunda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız.
YAY: KENDİNİZİ iyi hissettiğiniz zaman gününüz daha güzel geçiyor. Yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceksiniz. Gizemli olaylar ilginizi çekiyor. Çevrenizdeki kişilerin, farklı yönlerinden yola çıkacaksınız.
OĞLAK: OLAYLARA mantıklı bir şekilde yaklaşmanıza alışanlar için, bugün farklı davranışlarınız onlara şaşırtıcı gelecektir.
Bilinç altınızda sizi yoran düşüncelerinizden bir an önce kurtulmalısınız.
KOVA: ENERJİNİZ çok yüksek İnatçı davranışlar içindesiniz ve kafanızdaki konuları yaşama geçirme konusunda ısrarcı yaklaşıyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.
BALIK: DUYGULARINIZI yeniden yapılandırmak için uygun bir gün içindesiniz. Kendinizi yargılamak istemiyor ve bazı beklentilerinizi yaşama geçirme konusunda beklemeyi tercih ediyorsunuz.