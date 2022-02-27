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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 27 Şubat Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

27.02.2022, 08:31 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022, 08:32

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

KOÇ: YENİ tanışacağınız kişilerle maddi yapılanmaya girebilir ve ortak kazançlar tablosu altında bir takım çalışmalara yönelebilirsiniz. Bugün, her konuda çeşitli ve farklı olaylar ortaya çıkacak.

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

BOĞA: MADDİ konularla ilgili planladığınız konuların gündeme gelmesi, sizi rahatlatacaktır. Sınırlarınızın genişlemesini istiyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınız kendinize özgün olmalı.

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

İKİZLER: YAKIN geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

YENGEÇ: GÜÇLÜ sezgileriniz size her konuda destekliyor. Bugün, partnerinizi kıskandıracak hareketlerden vazgeçmelisiniz.
Onun algılama tarzı sizden çok farklı ve olayları abartmanıza bir anlam veremiyor.

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

ASLAN: EGONUZU tatmin edecek bazı olayların gündeme gelmesiyle kendinizi aktif hissedeceksiniz. Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Çevrenizin desteğini hissettiğinizde mutlu oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

BAŞAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizde size hayran olan kişilerin varlığı sizi mutlu ediyor. İletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Kendinize güvenmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

TERAZİ: KAZANÇLARINIZ konusunda oldukça ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

AKREP: SİZİN derin duygularınızı karşı tarafa anlatmanız zaman alabilir. Bugün, olaylara değişik tepkiler göstereceksiniz.
Ayağınıza gelecek fırsatlar konusunda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız.

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

YAY: KENDİNİZİ iyi hissettiğiniz zaman gününüz daha güzel geçiyor. Yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceksiniz. Gizemli olaylar ilginizi çekiyor. Çevrenizdeki kişilerin, farklı yönlerinden yola çıkacaksınız.

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

OĞLAK: OLAYLARA mantıklı bir şekilde yaklaşmanıza alışanlar için, bugün farklı davranışlarınız onlara şaşırtıcı gelecektir.
Bilinç altınızda sizi yoran düşüncelerinizden bir an önce kurtulmalısınız.

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

KOVA: ENERJİNİZ çok yüksek İnatçı davranışlar içindesiniz ve kafanızdaki konuları yaşama geçirme konusunda ısrarcı yaklaşıyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 27 Şubat Pazar

BALIK: DUYGULARINIZI yeniden yapılandırmak için uygun bir gün içindesiniz. Kendinizi yargılamak istemiyor ve bazı beklentilerinizi yaşama geçirme konusunda beklemeyi tercih ediyorsunuz.