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Haberler Yaşam 3 ay ömür biçilmişti Türkiye’de şifa buldu

3 ay ömür biçilmişti Türkiye’de şifa buldu

28.2.2022

3 ay ömür biçilmişti Türkiye’de şifa buldu

Arnavutluk'ta doktorların 3 ay ömür biçtiği kanser hastası Mariata Marco (61), Türkiye'de tek ameliyat ile şifa buldu. Birçok doktorun en fazla 3 ay ömür biçtiği ancak Prof. Dr. Ünal Aydın tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Mariata Marco, Aydın'ın İzmir'deki kliniğine yeniden kontrole geldi. Kontrolde oldukça sağlıklı ve neşeli görünen Arnavut hasta, doktoruna sarılarak ve ona şarkı söyleyerek teşekkür etti. Kızı Roberta ve oğlu Gregory ile Türkiye'ye gelen Mariata Marco, sağlığına kavuşmasının mutluluğunu kendisini ameliyat eden doktoruna sarılarak gösterdi.