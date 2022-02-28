İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! 28 Şubat Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı