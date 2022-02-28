Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a çarptı

Aksaray'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza, önceki gece Aksaray- Adana karayolunda meydana geldi. Gaziantep'ten yola çıkan Abdullah Burak Çubuk (34) yönetimindeki hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Fırat Aslan'ın (30) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Abdullah Burak Çubuk yaralandı, yanındaki Mükerrem Ateş (61) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Fırat Aslan ise kendisine çarpan aracın hızlı olduğunu ve fren yapmadığını iddia etti.