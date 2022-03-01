Akgedik Yunuskent’te bloklar yükseliyor

MANİSA Yunusemre Belediyesi'nin TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü 5500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi hız kesmeden sürüyor. Projenin 3. etabında bloklar yükselmeye başlarken; 4. etabı için şantiye kuruldu. 4 projenin tamamlanması ile bölgede 4 bin konutun yer alacağını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Akgedik, Manisa'nın havası en güzel yerlerinden biri. İlk iki etap projemizde yer alan 2600 konuta yerleşen 10 bine yakın vatandaşımızla birlikte bölgede yaşam başladı. Daha önce hak sahiplerince kuraları çekilen 3. ve 4. etap projelerimizde bin 346 konut olacak. Böylece 5500 konut hedefiyle başladığımız Yunuskent projemizde 4000'e yakın konutu tamamlamış olacağız" dedi.

Başkan Çerçi, "Konutların yanı sıra 1 ilkokul, 1 ortaokul ve burada oturan vatandaşlarımızın talebi olan 1 anaokulunu bu etaplarla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu anda bölgede çalışmalar sürüyor. 1.5 yıl gibi bir sürede hak sahiplerimize evlerinin teslim edilmesi planlanıyor" diye konuştu.

3. VE 4. ETAPTAKİ KONUT SAYILARI

3. etap projesinde; 486 adet 2+1, 494 adet 3+1 olmak üzere toplam 980 konut, 16 işyerinin yer aldığı 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokul bulunuyor. 4. etap projesinde; 231 adet 2+1, 135 adet 3+1 olmak üzere toplam 366 konut, 16 adet işyeri yer alıyor.