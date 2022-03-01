Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki gücü biliyorsunuz. Rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve planlı bir şekilde sürdürmelisiniz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Mart Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki gücü biliyorsunuz. Rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve planlı bir şekilde sürdürmelisiniz.
BOĞA: KENDİ düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun seyrediyor.. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.
İKİZLER: BUGÜN yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.
YENGEÇ: BUGÜN geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Ailenizin, size olan ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak bir kişilik sergileyerek cesaretinizi zorlayabilirsiniz.
ASLAN: KENDİNİZE güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.
BAŞAK: KİŞİSEL yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.
TERAZİ: İÇİNİZDEKİ enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Jüpiter'in olumlu desteğini hissetmeye başlıyorsunuz.
Duygusal ilişkilerinizde, birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.
AKREP: BUGÜN çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili gelişmeler var. İşinize olan bağlılığınız önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.
YAY: BİR çok romantik fırsat önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak ve güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.
OĞLAK: BAĞIMSIZ çalışmayı denemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.
KOVA: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecek. Yaşam enerjiniz güçlü. Bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız.
BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve karışıklara çözüm bulacaksınız. Cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyarken, yeniliklerden korkmamalısınız.