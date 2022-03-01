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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 1 Mart Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

01.03.2022, 08:15 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022, 08:16

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki gücü biliyorsunuz. Rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve planlı bir şekilde sürdürmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

BOĞA: KENDİ düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun seyrediyor.. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

İKİZLER: BUGÜN yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

YENGEÇ: BUGÜN geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Ailenizin, size olan ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak bir kişilik sergileyerek cesaretinizi zorlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

ASLAN: KENDİNİZE güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

BAŞAK: KİŞİSEL yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

TERAZİ: İÇİNİZDEKİ enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Jüpiter'in olumlu desteğini hissetmeye başlıyorsunuz.
Duygusal ilişkilerinizde, birlikteliği belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

AKREP: BUGÜN çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili gelişmeler var. İşinize olan bağlılığınız önemli pozisyonların oluşmasına neden oluyor.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

YAY: BİR çok romantik fırsat önünüze geliyor. Yakın ilişkilerinize uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak ve güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

OĞLAK: BAĞIMSIZ çalışmayı denemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

KOVA: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecek. Yaşam enerjiniz güçlü. Bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 1 Mart Salı

BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamdan uzaklaşmak, size önemli gelişimler kazandıracak ve karışıklara çözüm bulacaksınız. Cesaretli yapınızı biraz daha ortaya koyarken, yeniliklerden korkmamalısınız.