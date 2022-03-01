İsviçreli Landis+Gyr, Luna’yı aldı

İSVİÇRE merkezli enerji yönetim şirketi Landis+Gyr, İzmir merkezli Luna'nın yüzde 100 hissesinin devir alınmasını sonuçlandırdı. Sektörün global lideri Landis+Gyr, Türkiye'nin lider akıllı elektrik ve su sayaçları üreticisi Luna'yı Rekabet Kurulu'nun onayı sonrasında satın aldı. Bu satın alma sonucunda Landis+Gyr, Türkiye Orta Doğu ve Afrika'daki konumunu güçlendirdi. Luna Yönetim Kurulu Başkanı ve ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı, Landis+Gyr Avrupa Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Bodo Zeug ile el sıkıştı. Ukrayna-Rusya savaş krizinin güncel olduğu bir dönemde gerçekleşen bu ticari anlaşma uluslararası alanda memnuniyetle karşılandı. Landis+Gyr CEO'su Werner Lieberherr "Luna'nın satın alınması Landis+Gyr için benzersiz bir fırsat sunuyor" dedi. Karabağlı ise "Landis+Gyr'e katılmaktan mutlu ve heyecanlıyız, ürün portföyümüz ve uygun maliyetli çözümlerimizle daha akıllı bir sisteme giden yolculuklarında daha da fazla müşteri ile desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı

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