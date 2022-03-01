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Haberler Yaşam Sırt ağrısı yaşayanlar dikkat! Zona hastalığının belirtisi olabilir

Sırt ağrısı yaşayanlar dikkat! Zona hastalığının belirtisi olabilir

Özellikle masabaşı çalışanlarda daha sık rastlanan sırt ağrısı bazı hastalıkların da belirtisi olabiliyor. Ağrının yanısıra kızarıklık görülmesi ile birlikte zona hastalığı ilk akla gelenlerden. Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, "Varicella-zoster virüsü, vücut savunma sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkarak zona adı verilen hastalık tablosunu meydana getirir. Genellikle sırt ve gövdede tek taraflı yanıcı, batıcı tarzda ağrı ve sonrasında kızarıklık şeklinde başlar, içi sıvı dolu kabarcıklar ortaya çıkar" dedi.

İHA

01.03.2022, 11:58

Sırt ağrısı yaşayanlar dikkat! Zona hastalığının belirtisi olabilir

Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, halk arasında gece yanığı olarak da bilinen zona hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Topaloğlu Demir, varicella-zoster isimli virüsün neden olduğu zona'nın, kızarıklık üzerinde içi su dolu ağrılı keseciklerle seyreden bir deri hastalığı olduğunu belirterek, "Genellikle ileri yaşlarda, 50 yaş üzeri kişilerde ortaya çıkmakla birlikte daha önce su çiçeği geçirmiş olan her yaştan insanda görülebilir. Yaşlılar dışında fiziksel ve emosyonel stres geçirenlerde, bağışıklık sistemini zayıflatan lösemi, lenfoma gibi hastalığı olanlarda, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlarda daha sık görülür. Genellikte insan hayatı boyu bir kez ortaya çıkmasına rağmen bağışıklık sisteminin baskılandığı nadir durumlarda iki ve daha fazla kez ortaya çıkabilir" dedi.

Sırt ağrısı yaşayanlar dikkat! Zona hastalığının belirtisi olabilir

"TEK TARAFLI BATICI AĞRIYLA SEYREDİYOR"
Herpes virüs ailesinin bir üyesi olan varicella-zoster virüsünün meydana getirdiği ilk hastalığın suçiçeği olduğunu ifade eden Doç. Dr. Topaloğlu Demir, şöyle devam etti: "İlk enfeksiyondan sonra bu virüs yıllarca beyinden çıkan sinirlerde ve omurilik boyunca sinir köklerinde saklı kalır, inaktif olarak bekler. Bu virüs, vücut savunma sisteminin zayıflamasına yol açan çeşitli nedenlerle ortaya çıkarak yani aktifleşerek zona adı verilen hastalık tablosunu meydana getirir. Genellikle sırt ve gövdede tek taraflı yanıcı, batıcı tarzda ağrı ve sonrasında ortaya çıkan kızarıklık şeklinde başlar. Ağrı sonrası günler içerisinde bu kırmızı yama şeklindeki kızarıklık üzerinde kümelenme gösteren içi sıvı dolu küçük kabarcıklar ortaya çıkar. Süreçte iltihaplı bir görünüm alabilen bu su kabarcıkları, 1-3 hafta içinde kuruyup, kabuklanarak dökülürler. Ağır olgularda, yaralar ikincil olarak bakteriler ile enfekte olduğunda iz kalabilir."

Sırt ağrısı yaşayanlar dikkat! Zona hastalığının belirtisi olabilir

"BULAŞICI DEĞİL AMA VİRÜSLE KARŞILAŞMAYANLAR RİSK ALTINDA"
Zona hastalığının bulaşıcı olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, tedavi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Tedavide amaç ağrılı süreci azaltıp, iyileşmeyi hızlandırmak ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde virüsün vücudun diğer bölgelerine ve organlara dağılması engellemektir. Tedavinin etkinliğinin artması ve zona sonrası enfeksiyon yerinde hastalık iyileştikten sonra ortaya çıkabilen 'postherpetik nevralji' olarak bilinen ağrının azaltılması için tedavinin gecikmeden ilk 3-4 gün içerisinde başlanması önemlidir. Zona bulaşıcı bir hastalık değildir ancak varicella zoster virüsünü ile hiç karşılaşmamış kişilerde (suçiçeği enfeksiyonunu geçirmemiş ve suçiçeği aşısı olmayan kişilerde) temas ile suçiçeği ortaya çıkabilir. Hastalar bu açıdan uyarılmalıdır."