  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: Maske zorunluluğu bitiyor mu? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika: Maske zorunluluğu bitiyor mu? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika haberi...Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Bakan Koca 18.00'da bir açıklama yapacak. Maske zorunluluğu kalkacak mı? İşte detaylar...

AA

01.03.2022, 16:25

Son dakika: Maske zorunluluğu bitiyor mu? Bakan Koca’dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını bildirdi.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.

İzmir'de koronavirüs araştırması: Çocuklar daha çabuk iyileşiyor