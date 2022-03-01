Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı silahlı saldırıların ardından Ukrayna'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı'nca çalışmalar başlatılmıştı. Ukrayna'dan Romanya gibi çevre ülkelere yönlendirilen vatandaşlar, ilgili ülkelerdeki Türkiye konsolosluklarının ayarladığı otobüslerle Türkiye'ye gönderiliyor.

25 SAATLİK YOLCULUK

Dün sabah saatlerinde ve önceki gece boyunca Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 2 otobüs, 5 midibüs olmak üzere toplam 184 kişilik kafile daha yurda giriş yaptı. Pasaport işlemleri yapılan vatandaşlar tekrar geldikleri otobüsle yurda dağılmak üzere İstanbul'a doğru yola çıktı. Gelen vatandaşlar, yolculuğun 24-25 saat sürdüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİZE SAHİP ÇIKTI"

TÜRKİYE'YE getirilen vatandaşlardan Teyfik Karadoğan, "Kiev Ukrayna'da en çok çatışmanın olduğu bölge. Sürekli bombalar patlıyor. Evimin yakınlarına helikopter düşmüştü. Sığınıkta kalmaya başladık. Kiev halkı çok zor durum yaşıyor, şu anda yiyecek sorunu var. Yakınlarımız da var, kaçmayı deniyorlar kendi imkanlarıyla. Biz Romanya'ya gittik. Orada bize Türkiye Cumhuriyeti sahip çıktı" dedi.

BAKAN AKAR UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar tarafından görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken, bölgede barış için çalışmaya devam edeceği belirtildi. Rezkinov da Türkiye'nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti.

TAHLİYE İÇİN HAVA KÖPRÜSÜ HAZIRLIĞI

TÜRKİYE, güçlü ve geniş diplomatik ağıyla her durumda vatandaşlarının yanında duruyor. Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldiğinde Ukrayna'da bulunan vatandaşlara SMS ve arama yoluyla ulaşılarak ülkeden ayrılmaları gerektiği bildirildi. Türk Hava Yolları Ukrayna seferlerini daha sık ve daha büyük uçaklarla gerçekleştirdi. Bu sayede dönmek isteyen vatandaşların önemli bölümü Rusya'nın askeri müdahalesi öncesinde ülkeden ayrıldı. Savaşın başlamasıyla birlikte karayoluyla 1500 civarında vatandaşını Ukrayna'dan çıkaran Türkiye, Rus ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile tahliyelerin havadan da gerçekleştirilebilmesi için de temas kurdu. ■ BETÜL USTA

KÖPEĞİYLE YOLA ÇIKTI

UKRAYNA'DAN gelen bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını yurda getirdi. Lina isimli köpeğini yanında getiren Samet Ünal, "2 gündür yoldayız zor oldu ama geldik. Odessa'da biz yola çıktıktan sonra belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı gelmiş. Olayların başladığı ilk zaman yakından bomba sesi duyduk ama şu anda durum normalmiş. Sahiplendiğim köpekle geldik. Onun da pasaportu var, artık Türkiyeli" dedi.

EUROVİSİON BİRİNCİSİ ROMANYA'YA SIĞINDI

EUROVİSİON 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna'dan Romanya'ya sığındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, "24 Şubat akşamı çocuklarımla Kiev'i terk ettim. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız" dedi.

HASTA ÇOCUKLAR BODRUM KATINDA TEDAVİ GÖRÜYOR

RUSYA'NIN saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören ve aralarında kanser hastalarının da bulunduğu çocuklar, çatışmalardan zarar görmemeleri için hastanenin bodrum katı ve sığınağındaki koridorlara taşındı

GURBETÇİ FUTBOLCU MAHSUR KALDI

GURBETÇİ oyuncu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için gittiği Ukrayna'nın Kharkov kentinde mahsur kaldı. İlk günlerde metro istasyonunda hayatta kalma mücadelesi veren Doğan, şu sıralar kentteki 18 katlı bir binanın içerisinde yer alan sığınakta savaşın bitmesini bekliyor. Doğan, "Zor durumdayız, herkesten yardım istiyoruz. Burada küçük çocuklar, yaşlı insanlar var. Yerin altında yaşıyoruz" diye konuştu.

ÜNLÜ RESSAMIN 25 ESERİ YANDI

UKRAYNA folklorunu eserlerine yansıtan dünyaca ünlü Ukraynalı sanatçı Maria Pryimachenko'nun tablolarının muhafaza edildiği Ivankiv yerel müzesi saldırı sonucu yandı. Müzede Pryimachenko'nun 25 eserinin yanarak yok olduğu belirtildi. Ukraynalı halk sanatçısı Mariya Prymachenko, 12 Ocak 1909'da Kiev bölgesinde, Bolotnya köyünde doğdu ve 18 Ağustos 1997'de hayatını kaybetti. Sanatçının ünlü eserleri arasında 1977'de yaptığı 'İki Başlı Tavuk' eseri dünyaca bilinmektedir.