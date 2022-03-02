Günlük burç yorumları - 2 Mart Çarşamba

KOÇ: KUŞKUCU tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına bir çok neden buluyorsunuz. Bugün çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve sizi etkileyecek olanların fikirlerini benimseyeceksiniz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Mart Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: KUŞKUCU tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına bir çok neden buluyorsunuz. Bugün çevrenizden çok çabuk etkilenecek ve sizi etkileyecek olanların fikirlerini benimseyeceksiniz.
BOĞA: BUGÜN duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.
İKİZLER: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetinizle kazanacaksınız.
YENGEÇ: YAPTIĞINIZ işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hoş olmuyor. Temponuzda yavaşlamalara neden oluyor.
ASLAN: KENDİNİZİ yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şansınızın açık olması muhtemel.
BAŞAK: AY karşıt burcunuzda ilerliyor, enerjiniz yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.
TERAZİ: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönemdesiniz. Hayallerinize oldukça yaklaşacağınız bir gün içindesiniz.
AKREP: MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün, satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız.
YAY: BUGÜN, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan, olumsuz etkileniyor ve çevrenizi istemeden de olsa yargılamadan edemiyorsunuz.
OĞLAK: DİSİPLİN size yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz.. Değişim için uygun bir gün değil. Gizli anlaşmaların faydasınız göreceksiniz.
KOVA: MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirme konusunda sürprizlere hazır olun.
BALIK: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor. Mars'ın Oğlak'ta ilerlemesi, ilişkilerinizde inatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.