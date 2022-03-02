İzmir’e sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Mart Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin kuzeyi dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il merkezi ile güney çevreleri hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı