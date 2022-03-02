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Haberler Yaşam Türk kadınının gücünü göklere yazacaklar

Türk kadınının gücünü göklere yazacaklar

5 mühendis adayı kadının tasarladığı İHA, Teknofest 2022’ye katılacak.

2.3.2022

Türk kadınının gücünü göklere yazacaklar
TÜRK Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören 5 kadın mühendis adayı, orman yangınlarının tespiti ve sınır güvenliğinde kullanılabilecek, 6 saat havada kalabilen ve şeffaf yapısı ile uzaktan fark edilemeyen insansız hava aracı (İHA) tasarladı. Öğrenciler, içi helyum gazı dolu balonla 6 saat uçabilen ve PVC (polivinil klorür) maddesiyle görünmez hale getirilen İHA ile Teknofest 2022'ye katılacak.