Yurda dönen Türklerin memleket sevinci

RUSYA'NIN Ukrayna'ya saldırılarının ardından binlerce vatandaş Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Ukrayna'da yaşadıkları dramları anlatan vatandaşlar, Türkiye'ye adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Edirne'de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Bilal Orhan, Ukrayna'da ikamet ettikleri yerden ayrıldığında 1 saat sonra o yerin füzelerle bombalandığını söyledi. Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği de, Polonya tarafına geçen Türk vatandaşlarına desteğini sürdürüyor.

DOĞU AVRUPA'YA AKIN ETTİLER

KORCZOWO, Hrebenne ve Medyka sınır kapılarına gönderilen otobüsler, Polonya topraklarına geçiş yapan Türk vatandaşlarını başkent Varşova'ya ilk uçakla Türkiye'ye göndermek üzere taşıdı. Savaş bölgelerini terk eden Ukraynalıların sayısındaki artış da devam etti. Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi. Çoğu mültecinin Polonya, Macaristan, Moldova, Romanya, Slovakya'ya kaçtığı aktarıldı.