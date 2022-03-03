Bakan’dan sevindirici haber

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şubat ayına pik yaparak girdiğimiz Omicron varyantıyla ilgili olarak, ikinci haftadan sonra özellikle üç büyük şehirde vaka sayılarında önemli düşüşler yaşanmaya başlandığını açıkladı.

EĞİTİME DEVAM

Bakan Koca, "Her şeye rağmen aşı ve maskeden asla taviz vermeden ve tedbirleri elden bırakmadan yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaparken, "Özellikle okullarımızda kesintisiz eğitime devam edeceğiz" dedi. Sağlık Bakanı Koca şuan itibarıyla hastanelerimizde ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını, doktorlarımızın 14, 15 ve 16 Mart'ta yapacağı iş bırakma eylemi öncesi genelge yayınlayarak iş bırakan doktorlara ağır yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu. Ağır bir sorumluluk taşıyan doktorlarımıza yaptırım yerine bir çözüm önerisi gelmesi ve de doktorlarımızın sorunlarının çözülmesi en önemli isteğimiz. Hekimlerimiz her türlü fedakarlığı hak ediyor düşüncesindeyim.

Sağlık Bakanımızın doktorlarımızın ve de sağlık çalışanlarının bu sorunlarını çözeceğinden eminim.

SOSYAL MEDYA

Son yılların savaşları öyle bir hal aldı ki, "Savaş mı çirkin, medyası mı çirkin" diyoruz. Yaşımız gereği bir çok savaşa tanıklık ettik. Kimi savaşı televizyonlardan, kimi savaşı ise bir gün sonra gazetelerden öğrendik ki savaş başlamış. Geçmiş dönemlerde savaşın da, savaş haberlerinin de bir denetimi, dahası habercilik ahlakı vardı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda siyah beyaz televizyonlardan izlediğimiz bazı görüntüler halen hafızamda. Ne bir petrole bulanmış karabatak kuşu, ne bir vurulmuş kanlı kadın ve çocuk görüntüsü vardı. Televizyonlarda gördüğümüz şeylerde ise askere su veren vatandaş, bayrak sallayan halk, sevinç nağraları atan sıradan insanlar vardı.

Günümüzde ise her 5 haberin 4'ü yalan ya da savaşla alakası olmayan ama savaşta olmuş gibi verilen görüntüler.

Bunların hemen hepsi sosyal medya haberleri.

Artık özellikle savaş haberlerinin denetimi ve sosyal medya habercilik ahlakı olmadığı için elinde akıllı telefonu olan herkes habercilik ve de savaş haberleri paylaşımı yapıyor.

Kim ne derse desin, yazılı medya ve görsel televizyonlarda özellikle de gazete haberlerinde daima süzgeçten geçmiş, haberciliği bilen, gazeteci, muhabir ve yazı işleri bilgisi olan, gerçek gazetecilerden ve de gazetelerden doğru haberleri alabiliriz.

GERÇEK GAZETECİLİK

Taraflı ya da tarafsız ama gerçek. Son günlerde yaşadığımız Rusya - Ukrayna savaşında da görüldü ki gelen her üç haberin ikisi gerçek dışı ve de yalan. Öyle ki hafta sonu tüm günümü evde Rusya - Ukrayna haberlerini izleyerek geçirdim. Özellikle sosyal medyada gördüğüm haber ve video görüntülerinin bir çoğu ya savaş oyunlarından alıntı ya da yıllar önceki savaşlardan. Sizlere nacizane tavsiyem her gün bir gazete alın gerçek haber ve gerçek resimleri yine gazetelerden ve de televizyonlarımızdan görün. Zaman ve çağ değişebilir ama gerçek gazetecilik ve de habercilik asla yok olmaz, hele ki gazetecilik haberleri asla eskimez.

CEMRELER DÜŞTÜ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşüyor Baharın müjdecisi cemreler umarım tüm insanların gönlüne de barış ve de umut olur.