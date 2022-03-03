Günlük burç yorumları - 3 Mart Perşembe

KOÇ: HUZURU sağlamak adına, girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz.
Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirmeyi denemelisiniz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Mart Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: HUZURU sağlamak adına, girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz.
Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirmeyi denemelisiniz.
BOĞA: İÇTENLİĞE önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayacak bir kişilik sergiliyorsunuz. Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı ise riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız.
İKİZLER: BİRLİKTELİĞİNİZDE kişiliğinizi ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden, sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz. Duyarlı yapısı karşısında hareketlerinize kısıtlama getirmelisiniz.
YENGEÇ: AİLENİZLE ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak ve aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir.
ASLAN: YAPACAĞINIZ tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız bir çok kişiye ters gelebilir.
Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.
BAŞAK: KENDİNİZİ iyi hissetmek için çevre desteğine ihtiyaç duyacaksınız. İletişim konusunda duyarlısınız. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlem duyduğunuz konuları beraberinde getirecek.
TERAZİ: MADDİ konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor. Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için yeni yapılanmalar içindesiniz.
AKREP: MERKÜR, aile ve yuva evinizde geriliyor. Bugün, güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız grup çalışmalarınızdan çok daha fazla siz kazançlı çıkacaksınız.
YAY: DEĞİŞİM yaşamak için en uygun günlerden biri. Çözümlenmesi zor olan bir çok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz. Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor.
OĞLAK: İŞ çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyor, hedeflerinizi belirliyorsunuz.
KOVA: PARTNERİNİZLE ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Kendinizi ve onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir felsefe ile yaklaşınca istediğiniz gibi olmadığında canınız sıkılıyor.
BALIK: YAPMAK istediğiniz çok şey var ve enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız.