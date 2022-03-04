Ege’de kar sürprizi

MART'LA birlikte bahara merhaba diyen Ege Bölgesi, yeniden soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine girdi. Yağışın etkili olduğu Afyonkarahisar, Muğla, Uşak, Kütahya ve Denizli'de okullar bir gün tatil edildi. Ayrıca tüm kamu ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

KAYAN TIR'LAR ULAŞIMI ENGELLEDİ

Kar yağışı nedeniyle Uşak-Afyonkarahisar yolu da trafiğe kapandı. Afyonkarahisar- Ankara karayolu kayan TIR'lardan dolayı tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, kayan TIR'ları kaldırmak için yoğun çaba sarf etti. ■ Önceki gün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar'ı Ankara, İzmir, Antalya ve Kütahya'ya bağlayan karayollarında meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle de, ulaşımda aksamalar yaşandı. ■ Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdare ekipleri, çevre yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, AFAD ve Kızılay ekipleri de yolda kalan sürücülere çorba dağıttı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

KALP HASTASINA KARLI YOLDA MÜDAHALE

Muğla- Denizli karayolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle annesi, eşi ve iki çocuğuyla Menteşe ilçesi yakınlarında bir restorana sığınan sürücü Eşref Yagaç, burada fenalık geçiren annesi Huriye Yagaç (61) için yolda kalanlara kumanya ve su dağıtan jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen 112 görevlileri, 3 ay önce ameliyat geçiren kalp hastası kadına müdahalede bulundu. Ekiplere teşekkür eden Yagaç, "Yardımımıza yetiştiler, Allah razı olsun" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP