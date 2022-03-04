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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Mart Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

04.03.2022, 08:27 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022, 08:28

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

KOÇ: AY burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni dönem başlamak üzere ve sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

BOĞA: AY bilinçaltınızı daha da yoğunlaşmasına neden oluyor. Bugün Venüs'ün konumu, duygusal takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir. Sıkılmanız için hiç bir neden yok.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

İKİZLER: AY'IN bulunduğu konum, yakın ilişkilerinizi etkiliyor. Arkadaşlarınızla çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu kullanmakla sağlıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

YENGEÇ: YAPACAĞINIZ işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor, araştırmalarınızı genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için anlaşılmıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

ASLAN: OLUMLU ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı beraberinde getiriyor. Duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin ilgisi üzerinizde. İlginç fikirlerinizle olayları farklı değerlendireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

BAŞAK: GÜNEŞ karşıt burcunuz Balık'ta ilerliyor. Sosyal yaşantınıza ağırlık vereceksiniz. Ortamlarda neşeli saatler geçirmeniz mümkün. Olaylara çabuk motive sağlıyor ortama hakim oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

TERAZİ: PARTNERİNİZLE karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Bugün yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. İnce mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

AKREP: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı istekleri kafanızı karıştıracak.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

YAY: ARKADAŞLIK bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda fazla içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

OĞLAK: KİŞİLERİ yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız.
Bugün eski dostlarınızla bir araya gelecek ve özel sorunlarınızı tartışacaksınız.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

KOVA: GÜÇLÜ bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

BALIK: ŞANSINIZI istediğiniz koşullara uygulayabilecek, ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.