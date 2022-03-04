Günlük burç yorumları - 4 Mart Cuma

KOÇ: AY burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni dönem başlamak üzere ve sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Mart Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: AY burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni dönem başlamak üzere ve sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz.
BOĞA: AY bilinçaltınızı daha da yoğunlaşmasına neden oluyor. Bugün Venüs'ün konumu, duygusal takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir. Sıkılmanız için hiç bir neden yok.
İKİZLER: AY'IN bulunduğu konum, yakın ilişkilerinizi etkiliyor. Arkadaşlarınızla çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu kullanmakla sağlıyorsunuz.
YENGEÇ: YAPACAĞINIZ işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor, araştırmalarınızı genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için anlaşılmıyorsunuz.
ASLAN: OLUMLU ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı beraberinde getiriyor. Duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin ilgisi üzerinizde. İlginç fikirlerinizle olayları farklı değerlendireceksiniz.
BAŞAK: GÜNEŞ karşıt burcunuz Balık'ta ilerliyor. Sosyal yaşantınıza ağırlık vereceksiniz. Ortamlarda neşeli saatler geçirmeniz mümkün. Olaylara çabuk motive sağlıyor ortama hakim oluyorsunuz.
TERAZİ: PARTNERİNİZLE karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Bugün yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. İnce mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.
AKREP: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı istekleri kafanızı karıştıracak.
YAY: ARKADAŞLIK bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda fazla içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.
OĞLAK: KİŞİLERİ yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız.
Bugün eski dostlarınızla bir araya gelecek ve özel sorunlarınızı tartışacaksınız.
KOVA: GÜÇLÜ bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.
BALIK: ŞANSINIZI istediğiniz koşullara uygulayabilecek, ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.