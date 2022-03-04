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Haberler Yaşam Savaştan 3 saat önce doğan bebek de Türkiye’ye geldi

Savaştan 3 saat önce doğan bebek de Türkiye’ye geldi

Rusya’nın ilk saldırısından 3 saat önce dünyaya gelen Türk bebek, ailesiyle birlikte yurda döndü.

4.3.2022

Savaştan 3 saat önce doğan bebek de Türkiye’ye geldi
RUSYA ile Ukrayna arasında yaşanan savaş devam ederken, Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının çevre ülkeler üzerinden tahliyesi devam ediyor. Bu kapsamda Romanya'nın başkenti Bükreş'ten düzenlenen tahliye uçuşlarıyla yüzlerce vatandaş İstanbul'a getirildi. Gelenler arasında bebekli aileler de yer aldı. Savaş başlamadan 3 saat önce doğum yapan Mutlu ve Daria Özdemir çifti de Türkiye'ye gelmenin sevincini yaşadı. Çift, "Vatanımıza kavuştuk çok mutluyuz. Şükür ediyoruz Canımız kurtuldu. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.