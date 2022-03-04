Savaştan 3 saat önce doğan bebek de Türkiye’ye geldi

RUSYA ile Ukrayna arasında yaşanan savaş devam ederken, Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının çevre ülkeler üzerinden tahliyesi devam ediyor. Bu kapsamda Romanya'nın başkenti Bükreş'ten düzenlenen tahliye uçuşlarıyla yüzlerce vatandaş İstanbul'a getirildi. Gelenler arasında bebekli aileler de yer aldı. Savaş başlamadan 3 saat önce doğum yapan Mutlu ve Daria Özdemir çifti de Türkiye'ye gelmenin sevincini yaşadı. Çift, "Vatanımıza kavuştuk çok mutluyuz. Şükür ediyoruz Canımız kurtuldu. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

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