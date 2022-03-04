Şişmanlıkta Avrupa’da lideriz!

ULUSAL Obezite Kongresi Genel Sekreteri Prof. Dr. Fırat Bayraktar, obezitenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Şişmanlık alanında ülke olarak çok iyiyiz. Avrupa'nın ilk sırasındayız. Bu durum sağlıkta sonuncu olmak gibi. Acilen önlem alınmalı" dedi.

Her yıl 4 Mart'ta farkındalık yaratmak için kutlanan 'Dünya Obezite Günü'ne dikkat çekmek amacıyla İzmir'de TOAD tarafından 11'inci Ulusal Obezite Kongresinde konuşan Bayraktar, şunları söyledi: "Yaklaşık 45-50 yıl öncesinde obezite, dünya için çok önemli bir sorun değildi. Yaşam tarzı değiştikçe, yiyecek üretiminde ağır kalori yükü olan fakat besleyici etkinliği düşük gıda üretimine geçildi. 1980'ler sonrası bu süreç hızlandı. Günümüzde her 10 kişiden 4'ünde fazla kilo söz konusu. Obezite oranı dünyada yüzde 13. Türkiye'de en fazla obez sıklığı olan şehir Adana, en az olan şehir ise Erzurum."