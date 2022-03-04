  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Şişmanlıkta Avrupa'da lideriz!

Şişmanlıkta Avrupa'da lideriz!

4.3.2022

Şişmanlıkta Avrupa’da lideriz!

ULUSAL Obezite Kongresi Genel Sekreteri Prof. Dr. Fırat Bayraktar, obezitenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Şişmanlık alanında ülke olarak çok iyiyiz. Avrupa'nın ilk sırasındayız. Bu durum sağlıkta sonuncu olmak gibi. Acilen önlem alınmalı" dedi.

Her yıl 4 Mart'ta farkındalık yaratmak için kutlanan 'Dünya Obezite Günü'ne dikkat çekmek amacıyla İzmir'de TOAD tarafından 11'inci Ulusal Obezite Kongresinde konuşan Bayraktar, şunları söyledi: "Yaklaşık 45-50 yıl öncesinde obezite, dünya için çok önemli bir sorun değildi. Yaşam tarzı değiştikçe, yiyecek üretiminde ağır kalori yükü olan fakat besleyici etkinliği düşük gıda üretimine geçildi. 1980'ler sonrası bu süreç hızlandı. Günümüzde her 10 kişiden 4'ünde fazla kilo söz konusu. Obezite oranı dünyada yüzde 13. Türkiye'de en fazla obez sıklığı olan şehir Adana, en az olan şehir ise Erzurum."