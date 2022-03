Villarıma Kaleköy’den “Koru’da hayat var” anlaşması

İZMİR'İN çok kültürlülüğünü, yaşanabilir standartlarla birleştirerek Villakent'e değer katan Villarima Kaleköy, Karşıyaka One Team ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Villarima Kaleköy'ün önündeki koru ve rekreasyon alanında yıl sonuna kadar her hafta "Koru'da Hayat Var" adıyla ücretsiz yapılacak etkinliklerde katılımcılara uzman antrenörler eşlik edecek. Açık havada yapılacak antrenmanlar, herkese açık olacak. Rimay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cem Şişman, "Karşıyaka One Team'in hareketi bir farkındalığa dönüştürmesini keyifle izliyoruz. Bölge halkını bir araya getirecek sağlıklı ve keyifli etkinlikler için en doğru partneri seçtik" dedi. Karşıyaka One Team; Tümer Gülümserler önderliğinde 2015'te koşmak, eğlenmek ve sosyal farkındalık felsefesiyle kurulan, 4000'in üzerindeki daimi sporcusu ile Türkiye'nin en kalabalık açık alan spor topluluğu.

