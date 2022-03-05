2 bin yıllık Tuzla fayı 10 bin can alabilir

DEPREM Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de 3 yıllık bir süre içerisinde İzmir fayı, Gülbahçe fayı, Yağcılar fayı, Seferihisar fayı ve Tuzla fayı olmak üzere beş fayın incelendiğini, deprem üretme aralığı 2 bin yıl olan Tuzla fayının 2 bin yıldır kırılmadığının ortaya çıktığını söyledi. Tuzla fayının üreteceği en büyük depremin 7.1 civarında olacağına dikkat çeken Sözbilir, "Tuzla fayı deprem ürettiğinde 10 bin civarı bir can kaybı olabilir. Bu tür değerlendirmeler İzmir fayı için yapıldığında 6.6 büyüklüğünde bir deprem üretilirse yaklaşık 10-15 bin kişinin hayatını kaybetmesi söz konusu olabilir" diye konuştu.

'DEPREMLERE KARSI TEDBİR ALINMASI SART'

DEPREMİN oluşmasına engel olunamayacağını belirten Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sinan Can Öziçer, "Ancak bu acıların bir daha yaşanmaması ve depremlerin doğal afete dönüşmemesi için tedbirler almak mümkün" dedi. Zorunlu olmasına rağmen merkezi ve yerel idarelerde Jeofizik Mühendisi istihdamının yapılmadığına dikkat çeken Öziçer, "İzmir'de bulunan 30 ilçeye bakıldığında 23 belediyede jeofizik mühendisi istihdamı olmadığından dolayı denetimsiz geçen zemin etüt raporuna göre tasarlanan binanın, ileride meydana gelecek bir depremde zarar görmemesi mümkün değildir. İleride daha üzücü deneyimler yaşanmaması için en kısa zamanda İzmir'de bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir" dedi.

■ METİN BURMALI