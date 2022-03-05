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Haberler Yaşam Almanya’da çıkan yangın gurbetçi ailenin sonu oldu

Almanya’da çıkan yangın gurbetçi ailenin sonu oldu

Ebru Turan, üç çocuğuyla birlikte alevlere yenik düştü.

5.3.2022

Almanya’da çıkan yangın gurbetçi ailenin sonu oldu

ALMANYA'NIN Karlsruhe kentinin Kraichtal kasabasında çıkan yangında, Bodrumlu gurbetçi bir anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren İsmail Turan'ın evlenip Almanya'ya yerleşen kızı Ebru Turan ile 3 çocuğu evlerinde çıkan yangında yaşamını yitirdiler.

Karlsruhe kentinin Kraichtal kasabasında yaşayan Ebru Turan ile ikisi 6, biri 8 yaşındaki üç çocuğunun yaşadığı evi çıkan yangında alevler sardı. Yangında anne Ebru Turan ile çocukları Oğuzcan Turan, Yavuzcan Turan ve Karlo Turan hayatını kaybetti.

Acı haber Gündoğan Mahallesi'ndeki İsmail Turan'ın evine ulaştı. Cenazelerin Almanya'daki işlemlerinin ardından Bodrum'a getirilip, Gündoğan Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. ■ FERDİ YAVUZ