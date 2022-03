C vitamini hangi besinlerde bulunur? C vitamini eksikliği belirtileri neler?

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR?

Kişi, ortalama bir ay çok az (10 mg/gün) ya da hiç C vitamini almaz ise eksiklik belirtileri görülmeye başlar. Eksiklik; halsizlik, yorgunluk, diş etlerinin iltihaplanması gibi problemlere neden olur. C vitamini eksikliği ilerledikçe kolajen sentezi iyice bozulur. Bu nedenle; ciltte küçük morluklar, eklem ağrıları, yara iyileşmesinde gecikme, saç yapısından bozulmalar meydana gelir. Vitamin C eksikliği ayrıca bitkisel kaynaklardan demir emiliminin azalmasına neden olur. Bu durum da demir eksikliği anemisi ile sonuçlanabilir. C vitamini eksikliğinin yol açtığı bir hastalık olan skorbütte; diş etlerinde şişkinlik, kanama, kızarıklık görülebilir. Sağlıksız diş etleri diş kaybına yol açabilir. Skorbüt hastalığının ilerleyen dönemlerinde hastalarda depresyon görülebilir. Günümüzde nadir görülen bu hastalık, tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. Skorbüt tedavisinde, C vitamini açısından zengin gıdalar tüketilmesi ya da C vitamini takviyesi kullanılması fayda sağlar. Ester C vitamini gibi takviyeler, vitamin eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur.