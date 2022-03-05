Çarşı ve mahalle kadrosuna 3 bin bekçi daha alınacak

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne yeni kadrolar ihdas edildi. Buna göre, EGM taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Avrupa Birliği Başkanlığı'na 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

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