Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

KOÇ: Güçlü bir kişi olarak tanınıyorsunuz. Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak işlere gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Mart Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: Güçlü bir kişi olarak tanınıyorsunuz. Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak işlere gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.
BOĞA: Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönleriniz desteklendiğinde motivasyonunuz artıyor fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve deneyimlerinize güvenmelisiniz.
İKİZLER: Ailenizle ortak çalışmalar içinde olacak, size verdikleri destekleri karşılıksız bırakmayacaksınız. Güçlü enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarmak için, çalışmalarınızın sonuç vermesini beklemelisiniz.
YENGEÇ: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün.
Birlikte vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle bir araya geleceksiniz.
ASLAN: Davetlerde felsefi konuşmalar ilginizi çekecek, farklı kişilerle tanışacaksınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlanıyor, fikirlerinizi size performans kazandıracak kişilerle paylaşmak istiyorsunuz.
BAŞAK: Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne geçebilir, dikkat edin. Değişik arayışlar içindesiniz. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olan konuyu bulmalısınız.
TERAZİ: Ele avuca sığmaz kişiliğinizin altında güçlü bir mantık yatıyor. Hedefleriniz herkese göre çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız.
AKREP: İnatçı yapınızla karşınızdaki kişileri hayretler içinde bırakıyorsunuz. Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz. Onların da özel bir yaşamları olduğunu unutmamalısınız.
YAY: Uzak yolların hayalini kurmakla bir şey elde edemezsiniz. Planlı hareket ederek çok şey kazanacaksınız. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kaldığınızda işinizden tatmin olamıyorsunuz.
OĞLAK: Ay'ın bulunduğu konum, rutin iş gününüzün dışına çıkmanıza neden oluyor. Orijinal fikirlere açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işleri seviyorsunuz.
KOVA: Ay'ın bulunduğu konum iş ile ilgili konularını gündeme getiriyor. Kazançlar konusundaki sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz. Şartlar ne olursa olsun, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.
BALIK: Bazı iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerektiği için, bugün beklemenin ne kadar zor olduğunu hiç kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.