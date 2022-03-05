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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 5 Mart Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

05.03.2022, 08:30 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022, 08:32

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

KOÇ: Güçlü bir kişi olarak tanınıyorsunuz. Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak işlere gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

BOĞA: Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönleriniz desteklendiğinde motivasyonunuz artıyor fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve deneyimlerinize güvenmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

İKİZLER: Ailenizle ortak çalışmalar içinde olacak, size verdikleri destekleri karşılıksız bırakmayacaksınız. Güçlü enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarmak için, çalışmalarınızın sonuç vermesini beklemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

YENGEÇ: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün.
Birlikte vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle bir araya geleceksiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

ASLAN: Davetlerde felsefi konuşmalar ilginizi çekecek, farklı kişilerle tanışacaksınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlanıyor, fikirlerinizi size performans kazandıracak kişilerle paylaşmak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

BAŞAK: Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne geçebilir, dikkat edin. Değişik arayışlar içindesiniz. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olan konuyu bulmalısınız.

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

TERAZİ: Ele avuca sığmaz kişiliğinizin altında güçlü bir mantık yatıyor. Hedefleriniz herkese göre çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

AKREP: İnatçı yapınızla karşınızdaki kişileri hayretler içinde bırakıyorsunuz. Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz. Onların da özel bir yaşamları olduğunu unutmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

YAY: Uzak yolların hayalini kurmakla bir şey elde edemezsiniz. Planlı hareket ederek çok şey kazanacaksınız. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kaldığınızda işinizden tatmin olamıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

OĞLAK: Ay'ın bulunduğu konum, rutin iş gününüzün dışına çıkmanıza neden oluyor. Orijinal fikirlere açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işleri seviyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

KOVA: Ay'ın bulunduğu konum iş ile ilgili konularını gündeme getiriyor. Kazançlar konusundaki sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz. Şartlar ne olursa olsun, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 5 Mart Cumartesi

BALIK: Bazı iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerektiği için, bugün beklemenin ne kadar zor olduğunu hiç kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.