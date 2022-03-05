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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 5 Mart Cumartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 5 Mart Cuma hava durumu...