Muğla ve Denizli’den Rusya’ya tepki

Türkiye'de yaşayan Ukrayna vatandaşları Rusya'ya ve savaşa karşı olan tepkilerini dile getiriyor. Muğla Marmaris ile Denizli'deki Ukraynalılar da meydanlara çıkarak Rusya'yı protesto etti. Kadın ve çocuklar ellerinde 'Putin dur', 'Putin geri çekil', 'Barış istiyoruz' yazılı Türkçe, İngilizce ve Rusça pankartlarla 'Savaşa hayır' sloganı attı.

Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Üyesi Janna Ersoy, "Bize her türlü yardımı yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Bu destekleri kimse yapmadı, o bizim kardeşimiz" diye konuştu. Denizli'de de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalılar, 'Savaşa hayır' pankartları açarak İstiklal Marşı'nı ve Ukrayna Milli Marşı'nı okudu. Ukraynalı Valentina Pelepenko, Türkiye'nin maddi ve manevi desteği için teşekkür ederken, Mila Eymir de, "Hepimiz bu dehşeti durdurmak için buradayız. Türkiye halkına çok minnettarız" dedi.

■ FERDİ YAVUZ / SEBAHATTİN ALP