Savaştan kaçan aile Aydın’da kavuştu

Rusya'nın başlattığı saldırıların ardından ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Ukraynalı Shegai ailesi, tatil yaptıkları Aydın Kuşadası'nda buluştu. Alınan bilgiye göre, başkent Kiev'de rahiplik yapan Viacheslav Shegai (40), savaştan önce uçakla 7 aylık hamile eşi Valeria (35) ve 4 yaşındaki kızı Emma'yı Kuşadası'na gönderdi. Ardından iki oğlu Mark (6) ve Edward (8) ile karayoluyla bölgeden kaçan rahip Shegai, Kuşadası'na gelerek ailesine kavuştu.

'SALDIRIYI BEKLEMİYORDUK'

Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini ve çok iyi karşılandıklarını belirten Rahip Shegai, "Budapeşte'den Kuşadası'na gelene kadar bir sorunla karşılaşmadım. Açıkçası Rusya'nın bu kadar ağır bir saldırıda bulunacağını hiç düşünmüyorduk. Rusya askeri sivil yerleşim yeri gözetmeksizin Ukrayna'yı her gün bombalıyor. Annem ve kız kardeşim de Ukrayna'nın batısındaki bir hastanede yaralıları tedavi etmek için çalışıyor" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ