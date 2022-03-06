İstinat duvarına çarpan araç 4 gence mezar oldu

BURDUR'DA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, istinat duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 4 genç yaşamını yitirdi. Kaza, Afyon-Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Yahya Kılıç idaresindeki 15 LC 778 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Yahya Kılıç (21) ile birlikte Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı (21) ve Kerime Ece Karataş (21) hayatını kaybetti. Cenazeler morga kaldırılırken, çevrede gözyaşları sel oldu.